С апреля 2022 года, когда в Петербурге стартует транспортная реформа, будет отменен коммерческий маршрут К-167, связывающий Пороховые со Смольнинской стороной. Из-за этого люди, проживающие в районе Ржевки и Пороховых улиц, потеряют возможность попасть в центр города без пересадок. Такой вывод сделали мундепы МО Пороховые.

Ранее они отправляли письмо в Смольный с просьбой восстановить автобусный маршрут №21. По их словам, это упростило бы маршрут жителей Индустриального-Хасанской до станции метро «Ладожская».

Согласно новому маршруту, транспорт будет курсировать от «Ладожской» до «Чернышевской». Как считает муниципальный депутат Кирилл Галустов, связывать между собой две станции подземки не имеет никакого смысла.

Он полагает, что старый маршрут был отменен усилиями владельцев первой трамвайной линии «Чижик». Они каким-то образом сумели убедить чиновников Смольного, что получить прибыль от этого трамвая можно только отменив прочие маршруты наземного общественного транспорта.

Простые петербуржцы также активно высказывают свое недовольство по поводу грядущих изменений. По словам жительницы перекрестка Индустриального проспекта и улицы Хасанской, после отмены 21 автобуса ей проще добираться с ребенком до метро на такси, нежели на «Чижике». Она утверждает, что разница в цене получается небольшой. К тому же остановка «Чижика» находится слишком далеко, из-за чего добираться до нее утомительно, а вечером еще и опасно.

«Плюс на 21-м автобусе в направлении от метро “Ладожская” раньше мамы с детьми из нашего микрорайона на пересечении Индустриального и Хасанской могли добраться до детской поликлиники на Наставников 20 – сейчас такую возможность у нас забрали, отменив 21-й автобус. Я выражаю свой протест против изменения маршрута 21-го автобуса – необходимо охватить Наставников – Хасанская- Индустриальный – Косыгина», – написала она.

Когда станцию «Ладожская» закроют на ремонт, поток пассажиров перенаправят в сторону «Новочеркасской» и проспекта Большевиков. Для этого будет скорректирован маршрут автобуса №169. Однако вместе с этим время следования увеличится на 10-12 минут, что сделает маршрут невостребованным. Депутаты предлагают всем тем, кто против таких изменений, писать жалобы чиновникам Смольного.

Ранее представители СМИ подозревали вице-губернатора по транспорту Максима Соколова в том, что он мешает развить движение «Чижика» до «Новочеркасской». По их версии, он действует в угоду владельцам ТКК, для которых продление маршрута финансового невыгодно. При этом Смольному на руку, чтобы не было конкуренции с трамваем, так как он получает половину прибыли.

Жители Пороховых улиц уверены, что после закрытия «Ладожской» наступит транспортный коллапс. Как считает эксперт Дмитрий Баранов, избежать этого можно только продлив трамвайный маршрут до «Новочеркасской» или «Площади Александра Невского».