Смольный планирует создать дополнительную «структуру», отвечающую за расчистку дорог и внутриквартальных территорий от снега, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий.

Чиновник уточнил, что новый орган будет государственным. Однако отказ от частных подрядчиков при этом не подразумевается, сказал Повелий в эфире программы «Итоги дня» на телеканале «78». Вице-губернатор открыто признал, что за последние три года под управлением Александра Беглова в Смольном так и не создали структуру, которая отвечала бы за уборку снега и координировала работу комблага.

«По анализу этой зимы мы планируем вернуться к тому, чтобы город создал свою государственную структуру, которая будет отвечать за внутриквартальные территории, в том числе – за уборку дорог», – заявил Повелий.

Вместо того, чтобы сделать выводы из ошибок прошлых лет, команда градоначальника предпочитает лишь перекладывать ответственность за плохую расчистку снега на управляющие компании, ТСЖ и самих петербуржцев. Теперь Смольный решил создать очередную структуру на средства налогоплательщиков. Однако результат этой идеи вполне предсказуем, учитывая неэффективную кадровую политику Беглова. Повелия назначили на должность вице-губернатора непосредственно перед началом зимнего сезона. Аналогичная ситуация обстояла с Жилкомом, новым председателем которого в середине ноября назначили Олега Зотова. Из-за этого подготовка к зиме оказалась на грани срыва.

Смольный под руководством Беглова продолжает реагировать на проблемные ситуации в Северной столице уже после их появления, на не действовать на упреждение. На этом фоне создание рудиментарной госструктуры по уборке является отражением неэффективной «провинциальной» политики властей Петербурга.