читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Политтехнолог Алена Август выступила с обращением к пиар-службе администрации Санкт-Петербурга. Она посоветовала перестать вести борьбу с артистом Сергеем Шнуровым, который выпустил клип на песню «Пока так».

В его треке говорится о злободневных проблемах города. В этот большой перечень входят заснеженные дороги и горы мусора во дворах. На борьбу с этими бедами у властей остается все меньше времени.

«Видела и первый и второй клип Шнурова. На мой взгляд, второй клип действительно во многом спровоцирован действиями властей [Петербурга]. Потому что на поле юмора и стеба они конечно Шнурову неровня. Их поле — это хозяйственная деятельность, именно там нужно разбираться и побеждать», — отметила Август.

Политтехнолог не смогла обойти стороной и странную пиар-кампанию Беглова. Чего только стоит его знаменитая «лопата». Она стала известной в ходе выборов в 2019 году. В своем произведении Шнуров не стал упускать возможность воспользоваться таким приемом. Чиновники в очередной раз совершили ошибку и выбрали провальную тактику в борьбе с музыкантом.

По мнению Август, дуэль ведется одним оружием. Смольный не сможет победить там, где артист сильнее. Чиновникам лучше стоит заняться решением проблем и не тратить время на пиар хороших дел губернатора.

«И теперь от Беглова понадобится кратно больше усилий, чем если бы работа все это время шла», — заключила политтехнолог.

Эксперт добавила, что такая дуэль не станет утешительной для местных властей. Даже если чиновники уберут весь мусор и очистят город от снега, им будет очень сложно доказать, что это именно их заслуга.

Вам может понравиться

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт показала фрагмент своей тренировки

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная изданием Busted Coveragе самой сексуальной спортсменкой мира, показала фрагмент тренировочной пробежки. Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров

Opex360: После «Запада-2021» Беларусь объявляет о новых военных маневрах с Россией

После значимых учений «Запад-21», которые проводятся каждые четыре года, и других, менее масштабных, состоявшихся в последние недели, Беларусь проведет новые совместные маневры с Россией в феврале следующего года. Об этом

В сериале по «Гарри Поттеру» сыграют небинарные и трансгендерные актеры

По информации британского издания Daily Mail, в кастинг-листе упоминается поиск трангендерных и небинарных актеров. Также издание сообщает, что на роль отца Гарри Поттера, Джеймса Поттера, создатели ищут актера азиатского или
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до 0 °C | город Мытищи: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 января – переменная облачность, до -9 °C | Королев: погода, 19 января – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -10 °C | Армавир: погода, 19 января – пасмурно, до -3 °C |