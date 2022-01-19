Политтехнолог Алена Август выступила с обращением к пиар-службе администрации Санкт-Петербурга. Она посоветовала перестать вести борьбу с артистом Сергеем Шнуровым, который выпустил клип на песню «Пока так».

В его треке говорится о злободневных проблемах города. В этот большой перечень входят заснеженные дороги и горы мусора во дворах. На борьбу с этими бедами у властей остается все меньше времени.

«Видела и первый и второй клип Шнурова. На мой взгляд, второй клип действительно во многом спровоцирован действиями властей [Петербурга]. Потому что на поле юмора и стеба они конечно Шнурову неровня. Их поле — это хозяйственная деятельность, именно там нужно разбираться и побеждать», — отметила Август.

Политтехнолог не смогла обойти стороной и странную пиар-кампанию Беглова. Чего только стоит его знаменитая «лопата». Она стала известной в ходе выборов в 2019 году. В своем произведении Шнуров не стал упускать возможность воспользоваться таким приемом. Чиновники в очередной раз совершили ошибку и выбрали провальную тактику в борьбе с музыкантом.

По мнению Август, дуэль ведется одним оружием. Смольный не сможет победить там, где артист сильнее. Чиновникам лучше стоит заняться решением проблем и не тратить время на пиар хороших дел губернатора.

«И теперь от Беглова понадобится кратно больше усилий, чем если бы работа все это время шла», — заключила политтехнолог.

Эксперт добавила, что такая дуэль не станет утешительной для местных властей. Даже если чиновники уберут весь мусор и очистят город от снега, им будет очень сложно доказать, что это именно их заслуга.