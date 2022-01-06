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Петербург погрузился в «снежный хаос» сразу после декабрьских циклонов. Смольный так и не смог эффективно организовать работу коммунальных служб мегаполиса. Лояльная городской администрации пресса «накачивает» информационное пространство Северной столицы позитивной повесткой в тщетной попытке нивелировать недовольство горожан.

На город обрушился очередной циклон – «Юмит». В СМИ написали, что с улиц Центрального района Петербурга вывезли почти 5 тысяч кубометров снега. Однако по факту большая часть мегаполиса остается под сугробами, которые начали таять с наступлением оттепели.

Петербург оказался неготовым к приходу зимы. Это стало очевидным после первых декабрьских снегопадов, последствия которых коммунальные службы не смогли убрать вплоть до новогодних праздников. Занесенные трассы и обледеневшие тротуары привели к обострению аварийной ситуации на дорогах и росту травматизма в пешеходных зонах.

Администрация губернатора Беглова еще осенью прошлого года обещала привлекать на борьбу со снежной стихией порядка 1700 машин спецтехники. В реальности город от снега и льда 5 января убирала лишь шестая часть от обещанного объема – около трехсот снегоуборочных ТС, примерно столько же было на дежурстве.

Жители и гости культурной столицы России не единожды жаловались на плачевное состояние снегоуборочного процесса в городских кварталах. Губернатор Беглов и его помощники оказались неспособными организовать работу коммунальных служб по расчистке улиц от сугробов и наледи.

Чередующиеся оттепели и заморозки усугубляют ситуацию: трассы и тротуары Петербурга превращаются в «катки» и «конькобежные дорожки». Такая ситуация неминуемо приведет город на грань «транспортного коллапса» – не в первый раз за эту зиму. В травмпунктах опять образуются длинные очереди травмированных на льду с гематомами различной степени тяжести. Такая ситуация не соответствует осенним заверениям градоначальника Беглова о полной готовности города к зимней непогоде.

Осенью в городской прессе была информация о том, что в Курортном районе произошла серьезная коммунальная авария. Из-за прорыва трубы без тепла остались сотни домов. Лояльные Смольному СМИ пытались скрыть такие проблемы городского хозяйства, «забивая» инфопространство Петербурга сугубо позитивной повесткой.

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