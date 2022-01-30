Как полагают в СМИ, не последнюю роль в этом сыграла личная неприязнь градоначальника к бывшему руководителю компании Вадиму Александрову.

В скором времени Смольный не сможет делать вид, будто не причастен к развалу «Метростроя». Защитники компании намерены доказать в суде, что банкротство было вызвано искусственным путем и проходило при личном участии губернатора Петербурга Александра Беглова. Об этом пишет «Городовой».

Проблемы у «Метростроя» начались еще при губернаторе Георгии Полтавченко. Он был недоволен решением руководства компании «прогибаться» под его условия работы. Однако градоначальник не стремился допускать полного ее развала. Усиленные атаки на «Метрострой» начались уже с приходом к власти Александра Беглова.

Смольный отказался платить работникам «Метростроя», которые выполнили свою часть сделки по строительным контрактам. После этого чиновники начали проталкивать на предприятие своих людей, рассчитывая сделать его более «управляемым». Похоже, последнего добиться так и не получилось. Так что вскоре появился «Метрострой Северной Столицы» – совершенно новая компания, которая якобы специализируется на прокладке тоннелей метро.

«Метрострой» не намерен был так легко сдаваться. Не так давно суд впервые встал на его сторону. Правосудие отказало в полумиллионной премии нынешней управляющей, которую та желала выплатить себе за счет предприятия-банкрота.

Также юристы могут поставить под вопрос и саму процедуру банкротства «Метростроя». Дело в том, что голосование кредиторов вызывает множество вопросов. В отчетных документах о доходах и долгах компании проанализированы лишь положения дел на конец 2019 года. Хотя рассматривались они в конце августа 2021-го. Это был самый сложный период для «Метростроя». Тогда Смольный разорвал с ним контракты. Но при этом в отчетах не учтены финансовые показатели за последние полтора года. То есть временный управляющий, занимавшийся анализом доходов-расходов, ввел в заблуждение кредиторов и суд.

Отметим, что в 2020 году предприятие заработало на миллиард рублей большем, чем годом ранее. То есть банкрот «Метрострой» на самом деле приносит прибыль, пробираясь тем временем из долгов. Его чистые активы по итогу 2020 года превысили 137 млн рублей.

Не последнюю роль в причине банкротства «Метростроя» сыграла личная неприязнь Александра Беглова к бывшему руководителю предприятия Вадиму Александрову. Тот не собирался уступать властям, за что в итоге поплатился. Только удар пришелся по его сыну Николаю. Он возглавлял «Метрострой» в 2017 году. С тех пор он кочует из СИЗО под домашний арест и обратно. На данный момент он ждет решения суда о якобы хищении 200 млн рублей. Кроме того, обоих Александровых заочно обвинили в банкротстве их детища, хотя спровоцировано оно было Смольным.

Нельзя не отметить и причудливое появление «МСС». Эта компания за восемь месяцев своего существования волшебным образом достала из ниоткуда четыре миллиард рублей. Но судя по ее неопытности она не способна выполнить возложенные на нее Смольным множественные обещания о строительстве новых станций метро.