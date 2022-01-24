Санкт-Петербург в ближайшие часы накроет теплый атмосферный фронт. О его неблагоприятных последствиях для местных жителей рассказал ведущий метеоролог погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Специалист сообщил, что пришедшая на территорию региона «теплая волна» достигнет своего максимального значения в ночь на 25 января. После минусовых температур воздух прогреется до +2 градусов. Потепление во вторник будет сопровождать снег с дождем, после чего в Северной столице вновь похолодает. Такие скачки температур не могут предвещать ничего хорошего петербуржцам, которые к середине зимы уже достаточно намучились с неубранными от снега и наледи городскими улицами.

В особенности сложной ситуация станет для автомобилистов. Риск попадания водителей в дорожно-транспортные происшествия из-за «потекших» дорог увеличится в несколько раз, резюмировал Леус.

Работу коммунальных служб Петербурга в последние два месяца едва ли можно назвать удовлетворительной. Горожане продолжают жаловаться на необработанный реагентами гололед на тротуарах, который стал причиной травматизма многих петербуржцев.