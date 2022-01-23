Заявление британского МИД о перевороте на Украине и посвящении в президента страны Евгения Мураева основано на информации американских разведывательных служб, сообщило издание Sky News. По словам автора публикации Деборы Хейнс, спецслужбы Великобритании к этим данным отношения не имеют, передает РИА Новости.

Напомним, что внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства минувший ночью сообщило, что Москва планирует сперва сменить президента Украины Зеленского на лояльного к ней лидера страны, а затем начать «вторжение и оккупацию».

Российский МИД назвал это заявление откровенным вбросом, а также обратил внимание, что подобные выпады лучше всего демонстрируют, что именно Великобритания, США и другие страны коллективного Запада провоцируют рост напряженности вокруг Украины и во всей Восточной Европе.