Охотское море, представляющее собой ворота на Дальний Восток России, является тем водоемом, в который боятся соваться даже Соединенные Штаты, пишет китайское издание Sina. Авторы публикации, перевод которой представил портал “ПолитРоссия”, отмечают, что РФ превратила его в настоящую ловушку, поэтому Вашингтон не рискует насаждать в акватории свою любимую «свободу судоходства».

Отмечается, что в большую года США не могут попасть в Охотское море по банальной причине – из-за погоды. Водоем покрывается льдом и пройти сквозь него можно лишь при наличии мощных ледоколов. Еще одна причина, по которой Соединенные Штаты не рвутся сюда – это особый правовой режим.

Он позволяет Москве в случае появления иностранных боевых кораблей сразу открывать огонь, а затем уже разбираться, кто и зачем пытался проникнуть на Дальний Восток. Все дело в том, что ввод в акваторию судов других держав автоматически приравнивается к вторжению на территорию РФ.

Наконец, именно здесь находится крупная база подлодок Тихоокеанского флота ВМФ России, которые готовы в любой момент дать отпор любому противнику. Поэтому США с их «свободным судоходством», вряд ли стоит появляться в акватории водоема.