Силовой сценарий «возвращения Курильских островов», о котором все чаще стали говорить японские политические деятели, завершится поражением Страны восходящего Солнца и потерей Хоккайдо, уверены авторы китайского издания Sina.

Они напомнили, что Москва на вполне законных основаниях владеет Курилами и это признано всем миром. Японии же хочется пересмотреть итоги Второй мировой и вернуть утраченные территории. При этом она высказывается о возможном силовом сценарии.

Однако Россия хорошо подготовилась к подобному развитию событий. Она разместила на Курилах гарнизон, в котором постоянно находятся 4 тысячи военнослужащих, развернула зенитно-ракетные комплексы С-400 для противовоздушной обороны, а также БРК «Бастион» и «Бал», которые прикрывают острова от нападения с моря.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», считают, что у Японии все же остается шанс на сутки получить Курилы в свое распоряжение. Если она грамотно подготовит военную операцию, то сможет захватить важные объекты на островах. Но сохранить их Токио сможет только до подхода Тихоокеанского флота РФ. Он не только даст жесткий ответ на применение силы, но и попутно возьмет под контроль остров Хоккайдо, после чего Японии придется строить планы уже по его возвращению.