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Войска Казахстана, вступившие в противостояние с протестующими, разбиты, пишет портал Avia.Pro. Ситуация стремительно приближается к критической, среди митингующих и силовиков имеются серьезно пострадавшие.

Казахстанские военные в некоторых крупных городах были вынуждены пуститься в бегство, так как не смогли справиться с протестующими. Многие военнослужащие и представители силовых структур уже перешли на другую сторону.

Власти страны заявляют о контроле над ситуацией, хотя даже невооруженным глазом видно, что они не контролируют вообще ничего. По мнению экспертов, массовые беспорядки, в которые превратился протест, спровоцировали Соединенные Штаты. Для них подобные столкновения – это лишь новый способ дестабилизации ситуации в непосредственной близости от российских границ.

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