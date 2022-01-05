Войска Казахстана, вступившие в противостояние с протестующими, разбиты, пишет портал Avia.Pro. Ситуация стремительно приближается к критической, среди митингующих и силовиков имеются серьезно пострадавшие.

Казахстанские военные в некоторых крупных городах были вынуждены пуститься в бегство, так как не смогли справиться с протестующими. Многие военнослужащие и представители силовых структур уже перешли на другую сторону.

Власти страны заявляют о контроле над ситуацией, хотя даже невооруженным глазом видно, что они не контролируют вообще ничего. По мнению экспертов, массовые беспорядки, в которые превратился протест, спровоцировали Соединенные Штаты. Для них подобные столкновения – это лишь новый способ дестабилизации ситуации в непосредственной близости от российских границ.