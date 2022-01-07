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Экстрадиция российского бизнесмена Владислава Клюшина из Швейцарии в США является очередным нарушением нейтралитета и вполне способна аннулировать государственность страны.

Все дело в том, что Швейцария выполнила требование прокуратуры американского штата Массачусетс о выдаче Клюшина. Поскольку в Соединенных Штатах каждый регион имеет собственное законодательство, то Берн признал приоритет решений массачусетского права. И тем самым опустился до уровня второразрядного штата США.

Одновременно с этим Швейцария отказала России в выдаче Клюшина. Она нарушила собственный нейтралитет, чтобы угодить Америке, причем сделала это далеко не в первый раз.

Так, в 1923 году она оправдала убийцу Воровского, который был гражданином Швейцарии. В 1940–41 годах Берн заключал договора с фашистской Германией, чем способствовал финансированию нацизма. В 2014-м он также поддержал санкции против России, которые были введены за воссоединение с Крымом.

Всего этого вполне хватит, чтобы аннулировать нейтралитет Швейцарии. Она не придерживается его, действуя в основном в американских интересах.

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