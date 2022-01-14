Шведский генерал Лейф Михаэль Классон заявил, что в Балтийском море наблюдаются какие-то «отличающиеся от привычной картины» элементы, которые указывают на повышенную военную активность российских войск. К таким «элементам» он отнес декабрьские испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», а также недавнее появление сразу трех больших десантных кораблей ВМФ РФ.

Классон пояснил, что шведская армия уже начала «процесс адаптации под изменившиеся условия». При этом он отметил, что «элементы» не являются признаками военной угрозы. Поэтом Стокгольм пока лишь насторожился, но беспокоиться нет никакого смысла.

Напомним, что Швеция вместе с Финляндией недавно заявляли, что могут подать заявки на вступление в Североатлантический альянс. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ высказался в том духе, что никаких проблем со вступлением у этих государств не возникнет. Они давно имеют армии, отвечающие всем стандартам блока.