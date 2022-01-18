Швеция вполне может атаковать Калининград по указке Североатлантического альянса, сообщает портал Avia.Pro. В ходе усиления обороны острова Готланд якобы из-за больших десантных кораблей, которые уже покинули Балтику, она могла разместить там американские ракетные комплексы HIMARS.

Помимо увеличения численности войск за счет резервистов, Стокгольм развернул на острове радиолокационные станции. Кроме того, он несколько месяцев подряд проводил тренировки в развертывании оперативно-тактических комплексов, поэтому вполне мог разместить их, прикрываясь очередной истерикой из-за «агрессии РФ».

Авторы отмечают, что официальная информация о появлении HIMARS на территории Швеции отсутствуют. Однако исключать, что Швеция, недавно заявившая о возможном вступлении в НАТО, расширяет сотрудничество с Альянсом, нельзя. Именно поэтому Россия начала и намеревается продолжить внедрение ответных мер на действия скандинавского государства.