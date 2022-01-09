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Минобороны России регулярно встречается с иностранными журналистами, проводя пулы перед крупными учениями либо другими событиями. Ведомство ведет себя абсолютно прозрачно, так как это дает возможность исключить спекуляции, заявил министр Сергей Шойгу.

Глава Минобороны пояснил, что благодаря открытости ведомства, западные СМИ получают реальную возможность публиковать исключительно достоверную информацию.

«Если этого не показывать и не рассказывать, это будут показывать и рассказывать другие. И там будет совсем другая направленность, совсем другой объем информации, направленной, как правило, в негативную сторону», – рассказал Шойгу.

Он также отметил, что Минобороны всегда выражает готовность идти навстречу иностранным СМИ, отвечая на любые вопросы журналистов.

Ранее глава военного ведомства заявил об информационной войне, которую Запад ведет против РФ. По его словам, Москва не имеет права проигрывать в этой битве.

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