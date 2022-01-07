В Китае начались продажи недавно представленных смартфонов Realme серии GT2.

Согласно заявлению представителей Realme, уже спустя три минуты после старта продаж смартфонов было заработано около 200 миллионов юаней. Это составляет примерно 30 миллионов долларов.

За минимальную комплектацию GT2, как уточняется, придётся отдать 408 долларов. Цены на устройство в максимальной комплектации начинаются от 486 долларов. Версия Pro обойдётся минимум в 580 долларов, если брать комплектацию по минимуму, а за максимальную уже придется выложить не менее 753 долларов. Смартфоны имеют ОС Android 12 с оболочками Realme UI 3.0 и процессоры Qualcomm Snapdragon 888 5G, которые имеют восемь ядер.

Уточняется, что международная продажа смартфонов ещё не началась.

Недавно инсайдер Ice Universe похвалил смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra, отметив качество сделанных этой моделью снимков. Релиз устройства запланирован на февраль 2022 года.