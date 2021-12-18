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Информатор Ice Universe разместил на своей страничке в «Твиттере» сообщение, в котором отметил, что его сильно впечатлили фотоснимки, сделанные с помощью неанонсированного гаджета Samsung Galaxy S22 Ultra.

Данный инсайдер редко хвалит мобильные устройства, предоставляя сухую информацию о них, однако на этот раз он заявил, что его настолько сильно взволновало качество увиденных снимков, что он не смог уснуть. При этом в плане основных характеристик камера практически не отличается от предшественницы, то есть все так же оснащена 4 модулями с разрешением 108, 12, 10 и 10 мегапикселей.

Ранее в Сети были продемонстрированы рендеры устройства и подтверждено наличие у него стилуса. Что касается технических параметров, то в качестве «сердца» девайса выступит однокристальный чипсет Exynos 220 или Snapdragon 8 Gen 1. Согласно имеющимся слухам, новая модель будет представлена в двух версиях, оснащенных 12 или 16 гигабайтами ОЗУ. Ее релиз намечен на февраль будущего года.

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