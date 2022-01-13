Сербия выступает за создание собственной сильной армии и не намерена вступать в НАТО. Такое заявление сделал президент страны Александр Вучич, давая интервью по местному телевидению.

На вопрос журналиста, почему Сербия вооружается самостоятельно в то время как всё необходимое можно получить у Североатлантического альянса, глава республики сказал, что страна не будет вступать в НАТО. Вучич отметил, что Белград не рассматривает варианты на кого-то нападать и закупает исключительно оборонительное вооружение. После чего задал встречный вопрос: “Разве свободной нейтральной стране нельзя обороняться?”

Как отмечается в СМИ, Россия является одним из основных поставщиков вооружения в Сербию. Так, в республику ранее были поставлено 30 танков Т-72МС, противотанковые ракетные комплексы “Корнет”, вертолёты Ми-35М и так далее. Сербия и дальше планирует закупать оружие у РФ.