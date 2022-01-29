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Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что главной структурой в обеспечении безопасности страны является Евросоюз. К вступлению в НАТО Хельсинки пока не особо стремится и не видит в ближайшем будущем ни одного сценария, заставившего бы изменить это решение.

Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал это заявление и отметил, что Финляндия приняла мудрое решение. Он пояснил, что вступление в Североатлантический альянс могло бы вылиться для Хельсинки в целый ряд проблем. Первая из них – это необходимость увеличивать расходы на оборону. Вторая, более важная, появление постоянной напряженности у границ государства, передает слова сенатора портал «Народные новости».

По словам Джабарова, давно стало ясно, что НАТО – это агрессивный блок, который никогда и никого не защитил, но зато регулярно провоцирует новые конфликты в разных странах мира и втягивает в них всех союзников. Сохранение нейтралитета Финляндии избавляет ее от этого, а также позволяет исключить появление сложностей в отношениях с Россией.

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