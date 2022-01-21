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Из-за Европы, услужливо забрасывающей Киев оружием, Украина и Россия переходят во вторую предвоенную фазу, считает сенатор СовФеда Алексей Пушков. Он напомнил, что на днях Великобритания доставила в столицу соседнего государства 2,5 тысячи противотанковых гранатометов NLAW, а Чехия пообещала передать 152-миллиметровые снаряды для артиллерийских установок.

Помимо этого, на Украине появился британский спецназ. Лондон направил в страну лишь тридцать представителей своих элитных войск, но даже в столь малом количестве они могут повлиять на ситуацию в регионе. К примеру, спецназовцы могут быть задействованы для разработки и организации секретных диверсионных операций, к которым будут привлекаться и украинские военнослужащие.

При этом Пушков отметил, что отправка 30 бойцов – это даже смешно. Разумеется, они способны организовывать диверсии, но вот судьбу войны решить такими мизерными силами невозможно. Поэтому британцы скорее всего приехали «помахать флагом» и отметиться на Украине, чтобы потом заявить о своей неоценимой помощи.

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