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Как сообщили СМИ, поводом для встречи деятелей культуры с губернатором Александром Бегловым, которая прошла 20 января, послужил резонансный клип Сергея Шнурова «Пока так».

По информации СМИ, градоначальника сильно задело музыкальное произведение группы «Ленинград», где в сатирическом ключе артисты описали мусорную и снежную проблемы Петербурга. Из-за этого Беглов пригласил на чаепитие в атриум Петропавловской крепости уважаемых петербургских деятелей культуры.

Художественный руководитель «Молодежного театра на Фонтанке» Семен Спивак был одним из гостей мероприятия.  Он прокомментировал нашумевший клип и перспективы лишения Шнурова звания петербуржца.

Спивак, исходя из своего опыта, считает, что более мягкая критика по большей части эффективнее злой насмешки.

«Но знаете, правда говорится всегда незлобно и ненасмешливо. Я часто по работе делаю замечания. Но если я говорю насмешливо, то артист может вообще не сыграть. Я опираюсь на свой опыт, конечно», – высказался худрук.

Несмотря на это, предложение лишить Шнурова звания петербуржца, которое высказал депутат ЗакСа Дмитрий Панов, Спивак не одобрил. Также он заметил, что проблема снегоуборки в Петербурге возникает не первый год.

«Я думаю, это какие-то нервные ответы. Я ожидал, что этот вопрос может поднять какой-то взвешенный и спокойный человек. Я знаю, что президент разговаривал с нашим губернатором по этому поводу, доходили жалобы от петербуржцев на снег. Но у нас же постоянно эта история. Мне кажется, то ли техники мало, то ли рабочих рук», – отметил Спивак.

Судя по такой реакции Смольного, месседж артиста возымел успех, но, по мнению театрального деятеля, Шнурову следовало бы использовать и другие пути «достучаться» до чиновников. Тем более, что он имеет для этого авторитет.

«Чего хотел, да. Но путем удара. Я так думаю, что так как у него есть некий авторитет, он мог написать письмо открытое», – заявил Семен Яковлевич.

Подытожил Семен Спивак словами о том, что некоторые произведения скандального музыканта лично ему нравятся, а резонансный клип он считает ничем иным как «эмоциональным письмом» Смольному.

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