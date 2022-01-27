Отрицать реальность крупного вооруженного столкновения на Донбассе нельзя, так как малейшая случайность вполне может привести к началу боевых действий, уверен политолог-востоковед Евгений Сатановский.

Он пояснил, что все заявления Энтони Блинкена и Джо Байдена, Пентагона и американской разведки не будут стоит ровным счетом ничего, если перепившиеся «украинские герои» Васыль та Мыкола внезапно решать пострелять по Донбассу и попадут куда-нибудь не туда. Россию такой поворот событий вряд ли устроит.

Виноватой в их действиях, разумеется, окажется Москва. Которую Запад тут же обвинит в военной эскалации, во «вторжении» с «нападением» и в множестве других грехов. Американские СМИ вытащат из небытия Баширова с Петровым, сообщив, что именно они напоили Васыля с Мыколой, а то и заняли их место в окопах, чтобы разок стрельнуть по Донецку. Причем сделали это по личному приказу Путина, иронично отметил аналитик.