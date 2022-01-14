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Президент России Владимир Путин всегда делает совершенно неожиданные ходы в ответ на выпады со стороны НАТО и США. Сейчас, после не вполне удачных переговоров, российского лидера вновь не в состоянии просчитать ни один западный эксперт, уверен политолог Евгений Сатановский.

В беседе с журналистами портала «ПолитРоссия» аналитик напомнил, что глава государства обещал военно-технический ответ, если Запад не пойдет на соглашение по гарантиям безопасности. Именно поэтому Североатлантический альянс сейчас замер в ожидании этого самого ответа.

Но Путин всегда отвечает внезапно и в то время, когда этого уже никто не ждет.

«Особенность такая у него, что ли, делать не то, чего от него ожидают? Комментаторов из числа зарубежных политиков и журналистов это страшно раздражает. Он словно в прятки с ними играет, причем словить его они не могут, но очень хотят», – рассказал политолог.

Он пояснил, что Запад сейчас заведет старую шарманку о «российской агрессии», будет выдумывать небылицы о «страшном ответе Путина», однако просчитать действия президента РФ он все равно не сможет ни при каких обстоятельствах. Поэтому ответ будет сюрпризом для НАТО.

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