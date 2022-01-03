Возможное вступление Финляндии в НАТО станет началом новой эпохи в отношениях этой страны с Россией, уверен политолог Евгений Сатановский. Он пояснил, что в 1940 году государство стало нейтральным, однако сейчас ему не терпится изменить этот статус.

Сатановский также напомнил, что когда Финляндия доказала, что заслуживает стать независимой, Иосиф Сталин вполне мог стереть ее с карты мира. Однако не стал делать этого именно в обмен на нейтралитет.

Сейчас в Европе поколения политиков давно сменились. Они пересматривают историю, не забывая и о результатах Второй мировой. В Финляндии новая власть уже не знает, зачем страна получала свой статус в борьбе с СССР. Поэтому они хотят внести разнообразие.

«А в итоге такого рода ревизий всегда происходят новые войны, после которых наступает новое равновесие, в зависимости от того, кто в итоге выиграет, а кто проиграет», – рассказал политолог.

Напомним, что ранее глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что каждое государство имеет полное право само принимать решения об обеспечении собственной безопасности. Поэтому Хельсинки все чаще задумывается о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс.