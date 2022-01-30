Древние египтяне ориентировались по звездам, когда строили свои храмы и знаменитые пирамиды. Последние выравнивались по положению Полярной звезды, что чисто теоретически может означать возможность освоения этой цивилизацией космического пространства, пишет издание Sasapost.

Авторы публикации напоминают, что на снимках Марса и Луны исследователи неоднократно обнаруживали объекты, напоминающие то саркофаги фараонов, то статую, похожую на Сфинкса. Аргументами в пользу высокого уровня развития египетской цивилизации называют также создание солнечных часов и календаря, рассчитанного на 12 месяцев.

Несмотря на все это, любые доводы разбиваются о факты, которые добывают ученые, изучающие Древний Египет. Они находят объяснения каждому аргументу и практически полностью уверены, что эта цивилизация так и не добралась до звезд, хотя научилась использовать их в своих расчетах.