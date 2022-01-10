Исследователи рассказали о способе, благодаря которому возможно «непорочное зачатие». Об этом рассказало египетское издание Sasapost.

Речь идёт о партеногенезе – бесполом размножении, которое возможно в исключительных ситуациях. Известно о партеногенезе давно, но далеко не все виды животных к этому способны. Учёные знают несколько случаев, когда живые организмы, которые не должны размножаться методом партеногенеза, всё же смогли размножиться без спаривания с противоположным полом.

Так, такие случаи встречаются иногда у самок калифорнийских кондоров. В ходе исследования было установлено, что некоторые птенцы имеют только материнскую ДНК, что указывает на то, что яйца не были оплодотворены самцами. Также известен случай, когда в 2016 году в аквариуме забеременела акула без участия самца. Также таким способом могут размножаться и змеи. Кроме того, размножаться таким образом могут не только самки, но и самцы.

Учёные считают, что для людей такой феномен также возможен. Они рассказали о случае частичного партеногенеза, когда у младенца некоторые клетки не имели генетического материала отца. Рождение этого ребёнка доказывает возможность партеногенеза у людей.

Однако, как сообщили учёные, если эмбрион сформируется из неоплодотворённой клетки, то он не завершит развитие и станет новообразование яичника. Объясняется это тем, что в таком случае скелет ребёнка не будет сформирован.

Ранее антрополог Станислав Дробышевский заявил, что люди могут добиться бессмертия. Помочь в этом могут генная инженерия и пересадка органов.