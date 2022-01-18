На фоне слухов о переговорах России с Венесуэлой и Кубой о размещении на их территории своих боевых систем, США предпринимают меры, направленные на предотвращение таких шагов Москвы. Над обеими странами Латинской Америки уже трое суток подряд кружат разведывательные самолеты ВВС США, пишет портал Avia.Pro.

Авторы отмечают, что Вашингтон действует вполне логично. Он отлично понимает, что если Россия примет решение о размещении вооружений на Кубе и в Венесуэле, а также сможет договориться с Каракасом и Гаваной, она будет действовать очень быстро. Именно поэтому разведывательная авиация уже осуществляет облет этих государств.

Эксперты считают, что размещение ядерного оружия в Венесуэле и на Кубе маловероятно. Однако Россия вполне может перебросить на территорию этих государств свои оперативно-тактические комплексы, неядерные боевые системы, способные поражать цели на расстоянии в несколько тысяч километров. Это позволит превратить в цели стратегически важные объекты на территории США, а также обеспечить эффективное сдерживание слишком уж активизировавшегося в Европе Североатлантического альянса.