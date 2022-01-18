Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 1 пользоват.
Facebook 1
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На фоне слухов о переговорах России с Венесуэлой и Кубой о размещении на их территории своих боевых систем, США предпринимают меры, направленные на предотвращение таких шагов Москвы. Над обеими странами Латинской Америки уже трое суток подряд кружат разведывательные самолеты ВВС США, пишет портал Avia.Pro.

Авторы отмечают, что Вашингтон действует вполне логично. Он отлично понимает, что если Россия примет решение о размещении вооружений на Кубе и в Венесуэле, а также сможет договориться с Каракасом и Гаваной, она будет действовать очень быстро. Именно поэтому разведывательная авиация уже осуществляет облет этих государств.

Эксперты считают, что размещение ядерного оружия в Венесуэле и на Кубе маловероятно. Однако Россия вполне может перебросить на территорию этих государств свои оперативно-тактические комплексы, неядерные боевые системы, способные поражать цели на расстоянии в несколько тысяч километров. Это позволит превратить в цели стратегически важные объекты на территории США, а также обеспечить эффективное сдерживание слишком уж активизировавшегося в Европе Североатлантического альянса.

Вам может понравиться

Марцинкевич: “Независимость” Польши от “Газпрома” – это анекдот с пустой трубой

Строительство Польшей собственного газопровода не решит проблему дефицита голубого топлива, но зато насмешит «Газпром» и Россию, уверен эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич. Он отметил, что стремление Варшавы получить независимость

В США оценили шансы на победу в войне с Россией

Соединенные Штаты вряд ли смогут тягаться с Россией при вооруженном столкновении сухопутных сил. Поэтому единственный их шанс одержать победу в гипотетической войне – это с первых секунд установить господство в

Сбербанк обрадовал всех россиян в возрасте до 67 лет новым бонусом

Сбербанк подготовил россиянам в возрасте до 67 лет включительно новый бонус. Об это сообщает издание PRIMPRESS. Как сообщается, бонус можно получить от «СберСтрахования» – дочерней компании Сбербанка. Уже скоро в
  • Анна
  • 16.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 января – ясно, до -6 °C | город Мытищи: погода, 18 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 января – снег, до -4 °C | Королев: погода, 18 января – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 18 января – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 18 января – пасмурно, до 1 °C |