Из аэропорта Внуково вылетел самолет специального отряда «Россия» Ту-214 RA-64521. Поднявшись в небо, он сразу взял курс на Казахстан, где продолжаются массовые беспорядки.

Данный самолет осуществляет полеты в интересах российских властей. Вполне вероятно, что он был отправлен для урегулирования конфликта в Казахстане.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Нур-Султан не обращался к Москве с просьбой о помощи.

После распространения в Сети видеозаписи свержения памятника Нурсултану Назарбаеву экс-президент Казахстана заявил о готовности покинуть страну. Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался в том духе, что выезжать из Алма-Аты не собирается.

Между тем протестующие взяли под свой контроль здания прокуратуры и мэрии в Алма-Ате. Также они захватили и подожгли резиденцию главы государства.