Американский самолет управления ядерными ударами JSTARS E-8C снова появился у границ России. Ранее он уже отрабатывал удары по территории страны, кружа над украинской частью Донбасса. На этот раз в качестве «мишени» он выбрал Крымский полуостров, пишет портал Avia.Pro.

Отмечается, что самолет не рискнул подходить к российским границам на расстояние больше 140 километров. Все дело в том, что средства РЭБ вполне могли достать его и нанести мощный радиоэлектронный удар по бортовому оборудованию. Чтобы не допускать этого, JSTARS E-8C старался держаться подальше от воздушных рубежей РФ.

По словам экспертов, Соединенные Штаты крайне редко используют эту воздушную машину для простой разведки. Она предназначена для корректировки ударов, осуществляемых с применением стратегического вооружения. Поэтому вполне вероятно, что Америка рассматривает Крым в качестве цели для термоядерной атаки на случай войны.