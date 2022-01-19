Летные испытания новейшего российского легкого многоцелевого самолета «Байкал» вступили в активную фазу. Стало тало известно, что машина самолет смог оторваться от земли.

Новая модель многоцелевого самолета называется «Байкал», шифр ЛМС-901. Свой первый полноценный полет он должен выполнить до конца января.

Крейсерская скорость турбовинтового «Байкала» по плану должна составить примерно 300 километров в час, а максимальная дальность полета 3000 километров.

Нельзя сказать, что «Байкал» абсолютно новый самолет. В его создании использовали задел по самолету Т-101 «Грач», который совершил первый полет в 1994-м. Машину рассматривали как преемника знаменитого Ан-2, хотя в итоге построили только два таких самолета.

«Байкал» официально представили на авиасалоне «МАКС-2021». Его летные испытания должны были начать еще в октябре прошлого года, но впоследствии их перенесли на начало 2022 года.