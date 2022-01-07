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С января 2022 года Центробанк начнет тестировать цифровой рубль и различные транзакции с использованием данной разновидности национальной валюты. На первом этапе планируется запустить тестовые переводы между физлицами и проверить эмиссию.

На следующем этапе, который стартует позже, будут проверяться возможности цифрового рубля в сотрудничестве бизнеса и государства, а также граждан страны и бизнеса. Участвовать в запуске новой формы валюты будут «Сбербанк», «Альфа», ВТБ, «Тинькофф», «Газпромбанк», «Ак-Барс» и еще шесть финансовых учреждений.

Первый этап планируется завершить в начале следующего года. Однако если в тестировании возникнут какие-то технические или иные сложности, он будет продлен до момента их устранения, рассказал представитель ВТБ Никита Чугунов.

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