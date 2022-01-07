Египет на некоторое время превратился в русскоязычное государство. Русская речь в последний месяц слышится здесь все чаще, так как туристы из бывшего Советского Союза снова отправились на отдых в теплые края.

В Египте на русском теперь говорят не только отдыхающие, но еще и таксисты, гиды и продавцы. Страна же превратилась в своеобразное подобие Советского Союза, которое пугает западных туристов. Они давно не сталкивались с таким количеством русскоязычных путешественников из-за пандемии.

Представители западных стран испытывают дискомфорт, так как им приходится посещать экскурсии и мероприятия, проводимые исключительно на русском языке, приобщаться к русскому мату и водке. Сейчас в Египте отдыхают не только россияне, но и казахи, литовцы, молдаване, узбеки, представители других бывших советских республик.