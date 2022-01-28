Украина стянула на Донбасс крупные силы и вполне может попытаться проверить Россию на прочность, заявил военный эксперт Борис Рожин. Он пояснил, что для этой цели ВСУ устроят крупную провокацию.

Так, в распоряжении Киева на линии разграничения имеются довольно серьезные силы. Они могут быть задействованы для нападения на один из городов Донбасс. К примеру, Украина может захватить Славяносербск или выгодный для нее с точки зрения обстрелов Донецка Докучаевск.

После этого Киев будет оценивать реакцию Москвы. Если она не вступится за ДНР либо ЛНР, не предпримет какие-то ответные меры, то ВСУ будут продвигаться дальше по территории республик Донбасса.

Эксперт отметил, что такая провокация поставит Россию перед дилеммой, так как отсутствие реакции на нее вполне может привести к серьезным потерям на Донбассе, а вмешательство – подтвердить истерические вопли Запада о «нападении» на Украину, так как ситуация будет выставлена именно в таком ключе. Сразу же после попытки защитить непризнанные республики Европа и США объявят Россию «агрессором» и начнут давление с помощью санкций.