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Операционная система «Фантом» уже готова к началу пилотного тестирования. Об этом заявляет CNews со ссылкой на главу компании DZ Systems Дмитрия Завалишина.

Как сообщается, разрабатывается эта система полностью с нуля. Начались разработки ещё в 2010 году. Система имеет в своей основе микроядра Genode. Уточняется, что сейчас завершена работа над основной версией ОС и дорабатывается версия для Genode.

По словам разработчиков, с точки зрения прикладного процесса система никогда не выключается, а выключение компьютера является паузой. Это позволяет повысить безопасность системы и отказоустойчивость.

Сообщается, что прототип системы планируют завершить в 2022 году. После этого её хотят начать применять в пилотных проектах. Разработчики надеются, что системой заинтересуются компании, которым важна безопасность. В частности, это военные предприятия.

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  • Анна
  • 23.01.2022
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