Операционная система Linux давно считается одной из наиболее безопасных, но теперь она стала утрачивать свою репутацию.

Помимо этого, Linux является бесплатной ОС. За несколько последних лет её начали использовать многие государственные структуры, облачные инфраструктуры, производители техники, и так далее. Злоумышленники не упустили из виду возросшую популярность операционной системы.

Согласно имеющейся информации, в 2021 году было создано весьма много различных вредоносных программ, работающих в Linux. Так, их было создано на 35% больше, чем в предыдущий год. Больше всего атак приходится на XorDDoS, Mirai и Mozi.

Специалисты считают, что взломанные компьютеры используются для DDoS-атак или рассылки спам-сообщений. Также их могут применять для майнинга криптовалют.

Ранее мы сообщали, что в браузере Mozilla Firefox была обнаружена уязвимость. Из-за неё у некоторых пользователей перестали загружаться сайты.