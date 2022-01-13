Большой противолодочный корабль “Адмирал Чабаненко” скоро вернётся в строй и займёт особое место в рядах ВМФ России. Судно сможет более эффективно обезвреживать цели не только на воде, но и на суше и в воздухе. Об этом пишет обозреватель РИА “Новости” Андрей Коц.

Сейчас корабль находится на модернизации, но уже в конце 2022 года или в начале 2023-го он вернётся в ряды ВМФ. Журналист со ссылкой на свои источники уверяет, что за время ремонта, который начали ещё в 2014 году, “Адмирал Чабаненко” подвергся серьёзным изменениям. В частности, у него повысили водоизмещение, обновили системы гидроакустики и так далее. Но главное – добавили новое вооружение.

Андрей Коц сообщил, что на борт “Адмирала Чабаненко” установят 32 крылатые ракеты. В их числе: системы “Калибр”, “Оникс” и “Циркон”. Последние – из серии сверхзвуковых. Также вместо устаревшей системы ПВО “Кортик” поставят ЗРК “Штиль” и “Панцирь-М”. Всё это вместе повысит тактико-технические характеристики корабля, улучшит показатели хода и скорости, а также даст возможность эффективно поражать цели неприятеля не только на море, но и в воздухе и на суше.