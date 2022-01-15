Портал Avia.Pro со ссылкой на издание «Репортер» рассказал о полете на Кубу и в Венесуэлу российского самолета Ту-154 с бортовым номером 85019. Предполагается, что лайнер направлен в эти страны Федеральной службой безопасности для решения вопроса о размещении ракет РФ.

Информация о самолете появилась практически сразу после предположений некоторых СМИ и политических обозревателей о возможности переброски российского вооружения на «задний двор» Соединенных Штатов. Ссылаясь на мониторинговые ресурсы, журналисты рассказали, что лайнер вылетел из Каракаса и направляется в Гавану.

Вполне вероятно, что ФСБ действительно решила подготовить почву для возможного размещения российских вооружений в Венесуэле и на Кубе, чтобы подстраховаться на случай агрессии США и НАТО. Некоторые военные эксперты в это не верят. Так, Александр Жилин считает, что Куба вряд ли согласится принять ракеты РФ, так как она серьезно пострадала из-за подобного после развала СССР. Михаил Ходаренок уверен, что в размещении вооружений в этих странах вообще нет никакого смысла, так как дальность и подлетное время современных боезарядов позволяет атаковать США даже со своей территории.