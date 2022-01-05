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Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР, основанный Евгением Пригожиным) порекомендовал США сменить действующее законодательство в отношении преступлений, совершенных правоохранителями.

Представители Фонда пояснили, что в США, которые считают себя эталоном соблюдения прав человека, все далеко не так гладко, как им хотелось бы считать. К примеру, в стране любой гражданин, даже самый законопослушный, вполне может быть убит полицейскими. Просто за то, что случайно оказался рядом с преступником или стал жертвой преступления.

При этом во многих случаях правоохранителям все сходит с рук. В качестве примера можно привести убийство Джорджа Флойда, за которой полицейский понес наказание лишь после многочисленных протестных акций. Если бы не общественный резонанс, он бы ушел от ответственности, как это происходит со многими другими служителями правопорядка.

В связи с этим российский ФБР призвал США изменить законодательство. Как минимум – отменить иммунитет для правоохранителей, который дает им возможность избегать ответственности за целый ряд преступлений.

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