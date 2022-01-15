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Очередная американская колонна попала в окружение российских военнослужащих на территории Сирии, пишет портал Avia.Pro. Уточняется, что инцидент произошел в непосредственной близости от базы ВС РФ в городе Камышлы.

Военнослужащие США пытались организовать провокацию рядом с российской базой, но немного просчитались. Если раньше их встречали бойцы правительственных сил страны, то на этот раз они столкнулись с российскими военными. Те сразу же заблокировали движение бронеавтомобилей, а также оцепили весь район. В результате колонна оказалась окружена.

Российские военные объяснили, что следующая попытка прорваться к базе закончится плачевно для американского контингента, после чего отпустили нарушителей спокойствия с миром. По мнению экспертов, подобные действия РФ демонстрируют, что на любые провокации она намерена отвечать жестко и решительно.

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