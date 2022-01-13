11 января миротворческие силы РФ остановили бой в Гегаркуникской области Армении. Очередное вооруженное столкновение между Ереваном и Баку началось из-за того, что стороны не поделили автомобильное шоссе в районе Верин Шоржа.

Они пытались договориться о праве проезда по дороге, однако затянувшийся спор перерос в конфликт с использованием оружия. Как Армения, так и Азербайджан обвиняют друг друга в применении артиллерийских установок и беспилотных аппаратов.

Сообщается, что к конфликтующим сторонам обращались власти обеих государств, однако остановить кровопролитие смогли только российские миротворцы, которые были направлены в регион.

Напомним, что Баку действительно задействовал БПЛА Bayraktar TB2 и даже уничтожил с их помощью два наблюдательных поста армянских ВС.