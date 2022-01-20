Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которым располагает Россия и которые расположены недалеко от западных границ страны, нагоняет страх на всё командование Североатлантического альянса. Об этом заявил эксперт и военный историк Юрий Кнутов.

Со слов специалиста, комплексы РЭБ, которые базируются в Крыму, Калининграде и Мурманской области при агрессивных действиях западных партнёров смогут не только заглушать их переговоры, но и в буквальном смысле посадить самолёты Североатлантического альянса, поскольку российская техника может выводить из строя сложную электронику. Вместе с этим под радиоэлектронным ударом могут оказаться штабы и командные пункты вероятного противника, что также беспокоит военных НАТО.

Между тем в Норвегии власти страны уже заявили о том, что Россия применяла РЭБ для ухудшения радиосигналов. Якобы помехи были направлены на гражданские самолёты. Однако специалисты в России уверяют, что армия страны вряд ли использовала бы военную технику против мирных воздушных судов.