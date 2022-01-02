Модернизация российских дронов сделала их неуязвимыми перед комплексами РЭБ Североатлантического альянса, сообщает портал Avia.Pro. Авторы ссылаются на командира бригады 58-й ОМБр ВСУ Дмитрия Кащенко, который уточнил, что речь идет о БПЛА, используемых на Донбассе самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Он пояснил, что украинские военные часто наблюдают в небе над Донбассом беспилотники «Орлан-10» российского производства. Сейчас эти дроны, осуществляющие разведывательные миссии, научились подниматься на высоту до 6500 метров, что сделало их неуязвимыми. Заглушить их на такой высоте средствами РЭБ не представляется возможным, поэтому они успешно выполняют разведку и благополучно возвращаются на базу.

По мнению экспертов, на беспилотные аппараты устанавливаются также электронные компоненты нового поколения, которые не дают системам радиоэлектронной борьбы перехватить либо заглушить сигнал. Благодаря этому потери беспилотников автоматически снизились до минимума.