Всего в 20 километрах от нескольких военных баз США пролетело как минимум два истребителя-бомбардировщика Су-34 российских ВКС. Известно, что в воздух они поднимались с авиабазы в сирийском городе Камышлы.

Расстояния в 20 километров вполне достаточно для нанесения мощных ударов по военным объектам. Не исключено, что подобные полеты – это часть плана по вытеснению вооруженных формирований Соединенных Штатов из Сирии. Ранее такая возможность допускалась, так как официальные власти САР Вашингтон не приглашали и считают его оккупантом.

Размещение на авиабазе в Камышлы мощных бомбардировщиков Су-34 эксперты портала Avia.Pro связывают с двумя событиями. Во-первых, в последнее время военный контингент США стал слишком уж часто устраивать провокации. Во-вторых, в Сирии активизировались террористы «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).