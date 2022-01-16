Подводная лодка «Новороссийск» своими маневрами в Средиземном море настолько запугала экипаж американского авианосца «Гарри Трумэн», что тому пришлось искать безопасное укрытие, пишет портал Avia.Pro.

Оно нашлось в Адриатическом море, куда российская ДЭПЛ не смогла бы попасть незамеченной. Сейчас АУГ уже выдвинулась обратно на ранее занимаемые позиции, но несколько дней ей прошлось провести в Адриатике, дрожа от страха.

Дизель-электрическая субмарина устроила настоящий переполох. Она следовала в Сирию, но после заявления США о желании оставить авианосец в Средиземном море для демонстрации «поддержки Украины», несколько задержалась неподалеку от него. Десять дней поисков исчезнувшей под водой ДЭПЛ с привлечением противолодочных самолетов и кораблей так ничего и не дали. Также известно, что в Сирии «Новороссийск» до сих пор не появился.