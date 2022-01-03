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Российская подводная лодка отловила американскую авианосную ударную группу под руководством корабля USS Harry Truman в Средиземном море. Она сумела создать реальные проблемы АУГ, то появляясь из пучины, то снова бесследно исчезая, сообщил портал Avia.Pro.

Зная о наличии на борту субмарины крылатых ракет «Калибр», США отправили на ее поиски противолодочные самолеты и специально предназначенные корабли с гидролокационным оборудованием. Однако все они быстро потеряли подлодку, которая быстро ушла на глубину.

Речь идет о дизель-электрической субмарине ВМФ РФ «Новороссийск», которая вышла в Средиземное море сразу после сообщения США о том, что авианосец USS Harry Truman останется в акватории для демонстрации солидарности с Украиной и ее поддержке. Это подлодка проекта «Варшавянка», которую на Западе давно кличут «черной дырой» за способность внезапно исчезать, не подавая никаких признаков жизни.

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