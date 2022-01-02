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27 декабря американский разведывательный самолет E-8C приблизился к границам самопровозглашенной ДНР на 40 километров. Сложно сказать, что именно он хотел увидеть на территории республики, но РФ на всякий случай предприняла меры, чтобы больше не допускать подобных проявлений любопытства, пишет портал Avia.Pro.

Ссылаясь на китайское издание Sina, авторы отмечают, что это подействовало. 30 декабря самолет не рискнул подходить к рубежам ДНР ближе, чем на 150 километров. По мнению экспертов, на него воздействовал комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-4».

Отмечается, что самолет-разведчик уже не пытался вести себя так дерзко и держался в 300 километрах от российских рубежей. Станции РЭБ, расположенные на границе РФ и Украины заставили его находиться на почтительном расстоянии. В противном случае воздушная машина могла испытать серьезные проблемы с отказом навигационных систем и оборудования связи.

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