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Высказывание советника американского президента Джейка Саливана о том, что США можно на Украину, а России нельзя в Венесуэлу и на Кубу, вызвало бурное обсуждение в Сети. Читатели немецкого издания Der Spiegel, к примеру, выступили в поддержку «процветающей Украины».

Ответ на это заявление дали и российские пользователи. Они отметили, что такого «процветания», которое наблюдается сейчас в соседней стране, им и даром не надо.

“… Запад говорит, что Украина — суверенное государство и имеет право приглашать США. Но Венесуэле и Кубе запрещают приглашать русских. Постепенно всем станет ясно, что тут что-то не так”, – написал еще один комментатор.

Пользователь a2459466 назвал США «чемпионом по шлепанью языком» и заметил, что когда доходит до дела, они трусливо убегают, как сделали это в Афганистане. То же самое ожидает и «процветающую» Украину.

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