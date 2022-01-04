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Российские войска в Сирии развернули на авиабазе Табка свои комплексы радиоэлектронной борьбы. Сделано это, чтобы обеспечить дополнительную защиту северной части Сирии, которую снова пытается захватить Турция вместе с поддерживающими ее боевиками.

Портал Avia.Pro со ссылкой на израильский медиаресурс NZIV сообщает, что помимо средств радиоэлектронного подавления, в провинции Ракка появилось около 60 бойцов частной военной компании «Вагнер». Такие меры на территории этого региона Россия предпринимает впервые.

Использование средств РЭБ – это вынужденный шаг. Все дело в том, что Турция все активнее стала применять против курдских вооруженных формирований свои ударно-разведывательные беспилотные аппараты. Чтобы ограничить их полеты, на авиабазе Табка появились комплексы радиоэлектронной борьбы.

Авторы публикации предполагают, что следующим шагом будет использование средств РЭБ против американских военных, которые базируются на базе Эт-Танф. В последнее время они регулярно организуют провокации в отношении РФ, поэтому необходим адекватный, но жесткий ответ.

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