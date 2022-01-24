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Экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-95 отработали различные варианты действий в дневное и ночное время в разных погодных условиях. Они тренировали посадки и взлеты, а также полеты в заданном районе и по заранее определенному маршруту, сообщил портал Avia.Pro.

Авторы уточнили, что самолеты поднялись в небо с авиабазы Энгельс и довольно длительное время отрабатывали выполнение разнообразных боевых задач. В обстановке постоянно повышающейся напряженности у российских границ готовность стратегических ракетоносцев имеет большое значение. Поэтому экипажи продемонстрировали умение действовать оперативно и слаженно.

Напомним, что совсем недавно осуществлялись и полеты стратегических бомбардировщиков Ту-160. Эксперты Avia.Pro, которые отследили маршрут, по которому двигались самолеты, предположили возможность отработки ракетного удара по Соединенным Штатам.

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