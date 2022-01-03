Запад получил сигнал о том, что Россия будет отражать его атаки совместно с Белоруссией. Это существенно повышает риски поражения в возможной полномасштабной войне, сообщает китайское издание Sohu.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», напоминают, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможности размещения на территории своей страны российских ядерных ракет. РФ пока официально этого не подтверждала, однако в случае серьезной угрозы она воспользуется предложением Минска.

В настоящий момент мир находится в ожидании переговоров между РФ и НАТО по гарантиям безопасности. Но если президенты Владимир Путин и Джо Байден не придут к соглашению, что Россия вполне может разместить свои вооружения в Беларуси и тем самым создать серьезную угрозу для Европы.