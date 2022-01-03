читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Запад получил сигнал о том, что Россия будет отражать его атаки совместно с Белоруссией. Это существенно повышает риски поражения в возможной полномасштабной войне, сообщает китайское издание Sohu.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», напоминают, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможности размещения на территории своей страны российских ядерных ракет. РФ пока официально этого не подтверждала, однако в случае серьезной угрозы она воспользуется предложением Минска.

В настоящий момент мир находится в ожидании переговоров между РФ и НАТО по гарантиям безопасности. Но если президенты Владимир Путин и Джо Байден не придут к соглашению, что Россия вполне может разместить свои вооружения в Беларуси и тем самым создать серьезную угрозу для Европы.

Вам может понравиться

В Сеть выложили новогоднее обращение президента Владимира Путина к россиянам

В своем новогоднем обращении к россиянам президент Владимир Путин анонсировал дальнейшее улучшение качества жизни и увеличение благосостояния граждан, которые должны сделать страну еще сильнее. «Все трудности уходящего года мы преодолевали

Mirror: Британские войска на границе России занимаются откровенной показухой по приказу командования

Британский военный контингент в Эстонии получил приказ от командования создать иллюзию активной деятельности на границе с Россией, пишет таблоид The Mirror. Авторы пояснили, что в прибалтийскую страну отправился с визитом

В январе США столкнется с “вирусной бурей” из-за штамма “Омикрон”

Январь станет для Соединенных Штатов вирусной бурей из-за стремительного распространения штамма «Омикрон», предупредил эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Миннесоты Майкл Остерхолм. Он отметил, что в конце месяца ситуация может
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 января – небольшой снег, до -7 °C | город Мытищи: погода, 3 января – пасмурно, до -9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 января – небольшой снег, до -11 °C | Королев: погода, 3 января – облачно с прояснениями, до -5 °C | Подольск: погода, 3 января – облачно с прояснениями, до -9 °C | Армавир: погода, 3 января – облачно с прояснениями, до 0 °C |