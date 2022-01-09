Россия продолжает подготовку к возможным боевым действиям на случае, если Киев вдруг начнет полномасштабное наступление на Донбассе. Портал Avia.Pro пишет о переброске сразу трех танковых полков в полевые лагеря в районе Клинцов.

Отмечается, что РФ и раньше перебрасывала сюда бронетехнику и тяжелое вооружение. Не исключено, что она активно готовится к отражению атаки ВСУ на Донбассе. Если украинская армия атакует самопровозглашенные ЛНР и ДНР, танковые подразделения разгромят ее.

Вполне вероятно, на этом дело не закончится. Расстояние от Клинцов до Киева составляет всего 250 километров, поэтому в случае попыток ВСУ продолжать боевые действия, то Москва может захватить украинскую столицу.

Напомним, что Кремль неоднократно заявлял, что не собирается нападать на Украину, но и не даст в обиду жителей Донбасса. Поэтому в случае наступления ВСУ может быть задействован практически любой сценарий развития событий.